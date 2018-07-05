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Hırsızlar müzeden 'ölümcül zehri' çaldı!

Hollanda'nın Leiden kentine bulunan Boerhaave Ulusal Müzesi'ne giren hırsızlar, ölümcül olan bir kavanoz zehri çalarak kayıplara karıştı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:10
Hırsızlar müzeden 'ölümcül zehri' çaldı!

Hollanda'nın Leiden kentindeki Boerhaave Ulusal Müzesi'ne giren hırsızlar, bir kavanoz ölümcül zehir çaldı. Müze yetkilileri ve polis, hırsızlara zehre asla dokunmamaları ve derhal kendileriyle temas kurmaları çağrısı yapıyor.

SON DERECE ÖLDÜRÜCÜ BİR ZEHİR

Salı gecesi Leiden'deki müzeye giren hırsızlar, içinde çeşitli eşyaların bulunduğu bir kasayı çaldı. Yapılan inceleme sonunda, kasada bir kavanoz da ölümcül zehir olduğu ortaya çıktı.

Kırmızı kapaklı bir kavanoz içinde bulunan ve kesme şekerden biraz daha küçük siyah blok halindeki zehrin, Güney Amerika yerlileri tarafından kullanılan "curare" olduğu açıklandı.

Güney Amerikalı yerlilerin, avcılıkta okların ucuna sürdüğü "curare"nin son derece öldürücü olduğu belirtiliyor. Kas gevşetici etkiye sahip olan zehir, nefes almayı durduruyor.

ÖLÜM CEZALARINDA DA KULLANILIYOR

Bu zehir, avcılığın yanı sıra, ölüm cezalarının uygulanmasında da kullanılyor. Amsterdam Özgür Üniversite öğretim üyesi Prof. Jacob de Boer'a göre, çalınan zehrin miktarı kesinlikle ölümcül.

Bu nedenle polis ve müze yetkilileri, hırsızlara "kesinlikle zehre dokunulmaması" ve derhal kendileri ile temas kurulması çağrısında bulundu.

HEDİYE GELMİŞTİ

Boerhaave Ulusal Müzesi Müdürü Amito Haarhuis, zehri koleksiyona almak istemediklerini, ancak kendilerine hediye edildiği için geri çeviremediklerini de söyledi.

Özel bir şirket aracılığıyla doğru bir şekilde zehri elden çıkarmak istediklerini anlatan müze müdürü, bu süreçte herhangi bir kazaya meydan vermemek için kasada sakladıklarını vurguladı.

HIRSIZLIK BİLİNÇLİCE DEĞİL

Haarhuis'e göre, zehrin çalınması bilinçli değil. Asıl para kasasını hedef alan hırsızlar, farkında olmadan kasanın içindeki zehri de götürdü.

Müze müdürü, depodaki kasada, zehrin yanı sıra, bir miktar da para bulunduğunu söyledi ancak miktarını açıklamadı.

İlk belirlemelere göre müzeye giren hırsızlar, ölümcül zehrin de saklandığı kasa dışında herhangi bir eşyaya dokunmadı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:10
  1. hollanda
  2. Boerhaave müzesi
  3. ölümcül zehir

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