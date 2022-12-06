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Aktüel Hırsız cep telefonunu çalmak istedi, dükkan sahibi ona yardım teklifinde bulundu! İş yeri sahibi Müslüman olunca!
Aktüel

Hırsız cep telefonunu çalmak istedi, dükkan sahibi ona yardım teklifinde bulundu! İş yeri sahibi Müslüman olunca!

İngiltere'de cep telefonu mağazası sahibi Afzal Adam'ın, dükkanını soymak için gelen hırsıza karşı bir müdahalede bulunmaması, üstelik ona yardım teklifinde bulunması sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 18:11:00 -
Hırsız cep telefonunu çalmak istedi, dükkan sahibi ona yardım teklifinde bulundu! İş yeri sahibi Müslüman olunca!

Soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlanan genç hırsıza sosyal medyada yaptığı çağrıda yardım teklif etmesi, sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Dewsbury'de bir gencin mağazasında hırsızlık yapmaya çalışmasının ardından sosyal medyadan hırsıza seslenen işletme sahibi Adam, "Şu an çoğumuz için çok zor zamanlar. Bu yüzden, masaya yiyecek koymakta zorlanıyorsan, nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için lütfen bizi mağazamızda ziyaret et." paylaşımında bulundu. Adam'ın paylaşımında "Başkalarına merhamet et ki merhamet göresin." mealindeki hadisi şerife atıfta bulunması çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da beğeni aldı.

Paylaşımın ardından farklı din ve milletlere mensup çok sayıda kişiden anlamlı ve dokunaklı mesajlar alan Adam, hırsızlık girişiminin olduğu günü ve sonrasında yaşananları anlattı.

"KAPI KİLİTLEME MEKANİZMASI KURDUK"

Adam, Kovid-19 salgını döneminde alınan tedbirler kapsamında, müşterilerin dükkana girerken maske taktığını veya kapüşonlu kıyafetler giydiğini, bu nedenle herhangi bir hırsızlık vakası olması halinde polise durumu nasıl açıklayacağını düşündüğünü anlattı.

Bu sebeple kendince güvenlik önlemi anlamaya karar verdiğini ve mağaza içerisindeki tezgahın altına kapı kilitleme mekanizması yerleştirdiğini belirten Adam, bu mekanizma sayesinde müşteriler dükkana girdiği andan çıkış yaptığı ana kadar kapıyı kilitli tuttuklarını ifade etti.

Hırsızlık girişiminin olduğu gün de müşteri görünümlü genç hırsız içeri girdikten sonra mağazadaki personelin her zamanki gibi kapı kilitleme mekanizmasını çalıştırdığını anlatan Adam, bunu fark etmeyen hırsızın içeri girdikten sonra dükkandaki en pahalı iki telefonu incelemek istediğini söyledi.

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