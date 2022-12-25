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Medya Hiranur Vakfı bahane, dertleri İslam'la! Cumhuriyet'in haberi 28 Şubat döneminin haberlerini aratmadı
Medya

Hiranur Vakfı bahane, dertleri İslam'la! Cumhuriyet'in haberi 28 Şubat döneminin haberlerini aratmadı

İstanbul Tuzla'daki bir okulun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde velilerinin rızası olmak şartıyla İslamı yerinde öğretmek için öğrencilerini camiye götürmesini hedef alan Cumhuriyet gazetesi, kullandığı ifadelerle 28 Şubat darbesinde servis edilen haberleri aratmadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 19:35:00 - 2022-12-25 20:02:39
Hiranur Vakfı bahane, dertleri İslam'la! Cumhuriyet'in haberi 28 Şubat döneminin haberlerini aratmadı

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Tuzla’daki İhsan-Hayriye Hürdoğan İlkokulu'nda öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında düzenlenen gezi ile camiye götürüldü.

Öğrencilere İslami değerlerin yerinde öğretildiği etkinlik için velilerden rıza istendi. Rızası olan veliler imzaladıkları izin kağıdı ile çocuklarının camiye gitmesine onay verdi.

28 Şubat haberlerini aratmayan ifadeler!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "kız çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirasından sonra sistematik olarak tarikat ve cemaat düşmanlığı güden Cumhuriyet gazetesi, öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulda ders kapsamında velilerinin rızası olması koşuluyla camiye götürülmesinden de rahatsız oldu.

Okulun etkinliğini, "Laik eğitim yine hiçe sayıldı: İlkokul öğrencilerini camiye götürdüler" başlığı ile duyuran Cumhuriyet gazetesinin haberi, 28 Şubat darbesinde servis edilen haberleri aratmadı.

2022 Cumhuriyet gazetesi haberi

1997 Uğur Dündar haberi

4
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Yorumlar

Sefa

kafirleri sandıklara gömmek boynumuzun borcudur

Putsavar

bu zilletçiler madem bu ülkeyi sevmiyor, onları nasıl güvenlik ve sağlık gibi hizmetlerden mahrum bırakabiliriz? Zeki vatanseverlerin bunlara kafa yorması gerek. Hiç şakam yo, ab devletleri müslümanlar için bunları kendi içlerinde tartışıyor.
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