Hipokrat yemini ve “resmi dil Türkçe” söylemi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, sağlıkçıların Türkiye'yi terk ettiği algısı ve hipokrat yemini olan bir doktorun hastalarına Türkçe konuşmayı dayatması iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhuriyet gazetesinde manipülasyon amaçlı bir haber.

Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi’nde, çocuk cerrahisi bölümünde 4 doktor varmış, “Giderseniz gidin” denilmesi üzerine, üçü gitmiş..

O üç doktora mı “gidin” denilmiş, diğer bir tanesi niye gitmemiş, gidenler nereye gitmiş, özele mi, yoksa yurtdışına mı, bilgi yok.

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Aslında ordaki dört doktordan üçü, değişik gerekçeler ile her yıl zaten değişiyor mu, onun da bilgisi yok..

Manipülasyon tam gaz..

Ama ayrı bir başlıkta, doktorların akın akın yurtdışına gittiği belirtilerek, algı oluşturmaktan da geri kalmamışlar..

Benim ilk tepkim şu oldu:

Yakın tarihe kadar, Türkiye’de yaygın şekilde çocuk cerrahisi kaç ilimizdeki üniversitede vardı, örneğin Şanlıurfa’ya kaç tane çocuk cerrahi doktoru düşüyordu, bugün kaç tane düşüyor?

Mevcutla yetinelim, demiyorum..

Yeter mi, tabii ki yetmez.

Tabii ki bir hastanemizde çocuk cerrahi doktoru 4’e çıkmış ise, şimdi o alandaki doktor sayısının 1’e inmesi, yani düne göre daha kötü durumda olmamız, asla kabul edilemez.

Ama, gerçekten böyle bir durum varsa, devletin yapması gerekenleri yine de yapmasını hatırlatalım da, şu tepkimde de haksız mıyım:

“Şanlıurfa’da, 4 çocuk cerrahisi doktor var ve bunlar ordaki çocukların şifa bulması için kendilerine ihtiyaç duyulduğunu göre göre, istifa edip, özele geçiyorlarsa. İstifa edip yurtdışına gidiyorlarsa, nerede kaldı Hipokrat yemini.. Her şey para mı?”

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