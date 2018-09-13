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Hipertansiyon hastasıysanız...

Hipertansiyon hastasıysanız bunlara dikkat etmelisiniz...

13 Eylül 2018 Perşembe 14:01
Hipertansiyon hastasıysanız...

Yemekleriniz ve ekmekleriniz tuzsuz olmalıdır.

Salamura zeytin, peynir, turşu, asma yaprağı gibi aşırı tuzlu besinler size zararlıdır.

Karbonatla hazırlanmış kek, börek, kurabiye gibi hamur işlerinden de sakınmalısınız.

Aşırı yağlı besinlerden uzak durmalı hayvansal kaynaklı yağları tüketmemelisiniz. Yemeklerinizde bitkisel kaynaklı sıvı yağları tercih ediniz. Mümkünse zeytinyağını..

Hergün kaymaksız süt ve yoğurdu sofranızdan eksik etmemelisiniz.

Patates, turunçgiller, muz, kavun, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler gibi potasyum ve C vitamininden zengin besinleri tercih etmelisiniz.

Şekerden uzak durmaya çalışınız.

Posalı lifli gıda almaya özen gösterin. Bunun için;

Her öğünde salatanız olmalı.

Haftada en az 2 - 3 porsiyon kurubaklagil yemelisiniz.

Elma, armut gibi meyvelerin kabuklarını soymayın.

Kepekli ekmeği tercih edin.

Sigaradan alkolden kesinlikle uzak durun.

Şişmanlığın kan basıncını artırdığını unutmayın. Eğer fazla kiloluysanız, en kısa zamanda ideal vücut ağırlığınıza kavuşun.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:01
  1. hipertansiyon
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