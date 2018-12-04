Hipertansiyon çok sinsi!

Hastaların % 90’ında hipertansiyonun sebebi belirlenemiyor. Kalan % 10’luk grup arasında böbrek kaynaklı nedenler en yaygın olanlarıdır.

Belirti vermemekle birlikte yüksek tansiyon baş ağrısı (genellikle ensede), bazen baş dönmesi, çarpıntı, çabuk yorulma gibi şikayetlere yol açabilir. Özellikle şikayetiniz yoksa, yüksek tansiyon hastası olduğunuzu öğrenmenin tek yolu tansiyonunuzu ölçtürmektir. “Hiçbir şikayetim yokken neden ilaç kullanayım” diye düşünüyorsanız, hipertansiyonun çok ciddi sonuçları olabileceğini hatırlamalısınız! İster belirti versin ister vermesin, tedavi edilmeyen hipertansiyon, kalp krizi ya da felç geçirme riskini artırır. Kalp ya da böbrek yetersizliği gelişmesine yol açabilir.

Hipertansiyonu tedavi etmek ve bu korkutucu hastalıklara yol açmasını engellemek mümkündür. Fakat tedaviye ömür boyu devam etmeniz gerekmektedir.

Sigara içiyorsanız, bırakın. Çünkü kalp krizi geçirme riskinizi iki katına çıkarır.

Fazla kilolarınızdan kurtulun.

Sağlıklı yani az yağlı ve az tuzlu beslenin ve düzenli egzersiz yapın.

Stres ile başa çıkmayı öğrenin. Aile hayatınızda gerginliklerden kaçının.

İş hayatınızda da üzücü durumlardan, hasetten, kinden, çekişmeden uzak durun.

Öfkelenmemeye çalışın. Bırakın dünyayı siz düzeltemezsiniz; düşünün ki zaman zaman kendi evinize, kendi çoluk çocuğunuza söz geçiremiyorsunuz. Olur olmaz şeyleri dert etmeyin. İyimser ve duacı olun.

Hipertansiyonlulara kırmızı pancar suyu tavsiye ediliyor



Kırmızı pancarın faydalarından en önemli olanı tansiyonun düzenlenmesinde olan etkisidir. Biliyorsunuz hipertansiyon insanın hayatını olumsuz etkileyen felç, kalp krizi ve böbrek yetmezliğine yol açan ana sebeplerden biridir. Yapılan araştırmalar sonucunda 1 bardak kırmızı pancar suyunun 24 saat boyunca tansiyonu düzenlediği anlaşılıyor. Kırmızı pancar suyunun kan basıncını düşürücü etkisinin 3-4 saat içinde zirveye çıktığı ve 24 saat boyunca devam ettiği gözlenmiştir. Hipertansiyon hastalarının günde 1 bardak kırmızı pancar suyu içmeleri tavsiye ediliyor..

Kırmızı pancar saç dökülmeleri, sedef hastalığı, egzama hastalığı, ürtiker, kurdeşen, vücut kaşıntıları ve karaciğer hastalıklarına faydalıdır. Cildi güzelleştirir.

Kırmızı pancar suyu nasıl hazırlanır?

Kırmızı pancarı, 1 gece önceden, sirkeli suya koyup, bekletin. Sabah, pancarı kaynar suya koyarak, 3 dakika kaynatın. Bir süre demlendirdikten sonra, suyunu süzün ve cam bir kavanoza koyun. Bu suyu 3 hafta boyunca, günde 3 kez aç karnına için...