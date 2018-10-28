'Hiperaktif'e ceza çok yanlış



Çocuğunuz aceleci, sabırsız, çok konuşan, söz kesen, dikkatsiz, ani tepki gösteren, durup dururken yola fırlayan, kurallara uymayan, başı sık derde giren, az uyuyan, unutkan, arkadaşlarınca dışlanan biri mi? Eğer bu sorunları sıkça yaşıyorsanız evladınızda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir.

Hiperaktivite, çocukların sosyal ilişkilerini ve özgüvenini zayıflatıyor. Biyolojik, genetik ve psikososyal etkenlerin yol açtığı hiperaktivite, ilacın yanı sıra zihin ve dikkat geliştirici yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Çocuk psikologları, hiperaktif çocuğu cezalandırma yerine “oyundan mahrum etme” gibi yöntemleri tavsiye ediyor.

Çocuğunuz aceleci, sabırsız, çok konuşan, söz kesen, dikkatsiz, ani tepki gösteren, durup dururken yola fırlayan, kurallara uymayan, başı sık derde giren, az uyuyan, unutkan, arkadaşlarınca dışlanan biri mi?

Eğer bu sorunları sıkça yaşıyorsanız evladınızda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir.

Normal üstü zeka sahibi de olabilir

Hiperaktif çocukların yaşadığı problemlerin en önemlisi dikkat eksikliğidir. Bu çocuklar, normal ve normalin üstünde zekaya sahiptir. Ancak dikkat süreleri çok kısa olduğu için sıkça yaralanma ve kazaya maruz kalıyorlar. Bilgileri kullanmakta güçlük çekiyorlar. Bu durum başarılarının düşmesine, sosyal ilişki ve özgüvenlerinin zayıflamasına yol açıyor. Dikkatini toplayamadığı için zekasını kullanamayan hiperaktifler, sınıfta birinci olabilecekken gerilere düşebiliyor. Sosyal uyumda güçlükler yaşayan bu çocuklar, kurallara uymadıkları için sürekli eleştiriliyorlar.

Tedavi fırsatını kaçırmamalısınız

Hastalığın belirtileri 4-5 yaşlarında belirgin hale geliyor. Hiperaktif çocuklar bebekliklerinde çok ağlayan, huzursuz, az uyuyan bebekler olduğu ve sonraki yaşlarda kolay sıkılan, sık sık oyun değiştiren, hareketlidir. Hastalığın esas tedavisi ilaçla yapılıyor. Hiperaktivite, dikkat geliştirici 'nörobiofeedback' yöntemiyle de tedavi ediliyor. Ayrıca zihin ve dikkat geliştirme çalışmalarını kapsayan Reha-Com yöntemi dikkat eksikliği ve dürtüsellik problemlerinde etkili oluyor. Hastalık tedavi edilmediğinde ileriki yaşlarda unutkanlık, organize olamama gibi sorunlara yol açıyor.