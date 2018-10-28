0553 313 94 23
impression

'Hiperaktif'e ceza çok yanlış

Yaramaz sandığınız çocuk üstün zekalı bile olabilir...

28 Ekim 2018 Pazar 18:45
'Hiperaktif'e ceza çok yanlış


Çocuğunuz aceleci, sabırsız, çok konuşan, söz kesen, dikkatsiz, ani tepki gösteren, durup dururken yola fırlayan, kurallara uymayan, başı sık derde giren, az uyuyan, unutkan, arkadaşlarınca dışlanan biri mi? Eğer bu sorunları sıkça yaşıyorsanız evladınızda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir.

Hiperaktivite, çocukların sosyal ilişkilerini ve özgüvenini zayıflatıyor. Biyolojik, genetik ve psikososyal etkenlerin yol açtığı hiperaktivite, ilacın yanı sıra zihin ve dikkat geliştirici yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Çocuk psikologları, hiperaktif çocuğu cezalandırma yerine “oyundan mahrum etme” gibi yöntemleri tavsiye ediyor.

Çocuğunuz aceleci, sabırsız, çok konuşan, söz kesen, dikkatsiz, ani tepki gösteren, durup dururken yola fırlayan, kurallara uymayan, başı sık derde giren, az uyuyan, unutkan, arkadaşlarınca dışlanan biri mi?

Eğer bu sorunları sıkça yaşıyorsanız evladınızda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir.

Normal üstü zeka sahibi de olabilir

Hiperaktif çocukların yaşadığı problemlerin en önemlisi dikkat eksikliğidir. Bu çocuklar, normal ve normalin üstünde zekaya sahiptir. Ancak dikkat süreleri çok kısa olduğu için sıkça yaralanma ve kazaya maruz kalıyorlar. Bilgileri kullanmakta güçlük çekiyorlar. Bu durum başarılarının düşmesine, sosyal ilişki ve özgüvenlerinin zayıflamasına yol açıyor. Dikkatini toplayamadığı için zekasını kullanamayan hiperaktifler, sınıfta birinci olabilecekken gerilere düşebiliyor. Sosyal uyumda güçlükler yaşayan bu çocuklar, kurallara uymadıkları için sürekli eleştiriliyorlar.

Tedavi fırsatını kaçırmamalısınız

Hastalığın belirtileri 4-5 yaşlarında belirgin hale geliyor. Hiperaktif çocuklar bebekliklerinde çok ağlayan, huzursuz, az uyuyan bebekler olduğu ve sonraki yaşlarda kolay sıkılan, sık sık oyun değiştiren, hareketlidir. Hastalığın esas tedavisi ilaçla yapılıyor. Hiperaktivite, dikkat geliştirici 'nörobiofeedback' yöntemiyle de tedavi ediliyor. Ayrıca zihin ve dikkat geliştirme çalışmalarını kapsayan Reha-Com yöntemi dikkat eksikliği ve dürtüsellik problemlerinde etkili oluyor. Hastalık tedavi edilmediğinde ileriki yaşlarda unutkanlık, organize olamama gibi sorunlara yol açıyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:45
  1. hiperaktif çocuğa nasıl davranmalı
  2. üstün zekalı çocuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'dan İsrail'e kınama!
    1. Endonezya'dan İsrail'e kınama!
    2. Yavrucakları mutsuzluğa biz mi itiyoruz?
    3. Galatasaray'da şok sakatlık! Maça..
    4. Üs bölgesine saldırı hazırlığındaki..
    5. 'Hiperaktif'e ceza çok yanlış
    6. Paraben maddesi öyle zararlı ki!
    7. Doğum yapan annenin beyni yenileniyor
    8. MEB o iddialarla ilgili soruşturma..
    9. Bakan Kurum'dan tasarruf açıklaması
    10. Nikahı Türk başkan kıydı, aile..
    11. Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    12. Salata sağlıklı ama...
    13. Kiliseyi satın alan Müslümanlar ülkede..
    14. Galatasaray'da gençlik devrimi! Terim..
    15. Bakan Soylu sınırdayken bir terörist..
    16. Kireçlenme yahut artroz ağrıları
    17. Zencefil kansere karşı faydalı mı?
    18. Tam 57 gün oldu! Açlık grevini sürdüyor
    19. Taşlar şifa vesilesi
    20. CHP'li başkanın aday olmaması coşkuyla..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”