Hintlilerden de bu beklenirdi! İsrail ordusuna katılmak için eylem yaptılar..
Hindistan'da bir grup Hindu, İsrail Büyükelçiliği binası önünde eylem düzenledi.
İsrail'in Gazzeli Müslümanlara yönelik zulmü sürerken, İslam ülkeleri meydanlarda düzenledikleri protestolarla Müslüman kardeşlerine destek veriyor.
İslam düşmanı ülkelerde ise bebek katilleri için eylemler yapılıyor.
Ülkelerindeki Müslümanlara vahşice soykırım uygulayan Hindular da siyonist İsrail için protesto gösterisi düzenledi.
Başkent Yeni Delhi’deki İsrail Büyükelçiliği önünde buluşan bir avuç Hindu, İsrail ordusuna katılmak istediklerini, bu istekleri sağlanana kadar da eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.
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