Hint kınası nasıl yapılır, Hint kınası nasıl çıkar? Elden, saçtan ve deriden çıkarma yöntemleri

Hint kınası nasıl yapılır?

Hint kınası yapımının dövme modelinin, HB kalem yardımı ile aydınger kağıdına çizilmesi gerekmektedir. Bundan sonra da roll-on yardımıyla dövme deseni çizilmiş olan aydınger, dövme yapılacak yere yapıştırılmaktadır. En son olarak da bir kürdanın ucuna kına alıp, kağıt delinerek tüm desen boyanmaktadır. Desenin tüm detayları, kına ile geçildikten sonra, kuruması için bu bölgeye hiç dokunulmamaktadır. Hint kınasının kuruması ise yaklaşık bir saat kadar sürmektedir.

Hint kınası kullanımı

Evde Hint kınası yapılırken dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Bu kapsamda; kına ile dövme deseni verilecek alanın mutlaka vücut tüylerinden temizlenmiş olması gerekmektedir. Aksi taktirde buradaki tüyler, kınanın deriye geçişini engelleyerek tam bir görüntü elde edilememesine neden olmaktadır. Kına yapılacak yerde açık yara olmamasına da oldukça dikkat edilmelidir. Açık yaraya uygulanan kına sonucunda vücut enfeksiyon kapabilmektedir.

Peki, Hint kınası bu kadar fazla kullanılıyorken nasıl ve ne kadar sürede ciltten çıkar?

Hint kınası elden nasıl çıkar?

Son günlerde Hint kınası özellikle kına geceleri, düşünler ve özel günlerde bayanların eline yaptırdıkları dövmeler ve kınalar ne kadar süre kalıyor?

Hint kınası zamanla solar ve çıkar. Eğer acil elinizden çıkarmanız gerekirse aseton vb. maddeler maalesef ki Hint kınasını çıkarmada etkili olmaz. Hint kınasını elden siyah ya da kahverengi çıkarmak için yapabileceğiniz bir kaç öneri:

Kese yapın: Hint kınasını elden çıkarmak için yapacağınız ilk şey, ellerinizi keselemek olmalıdır. Bu yöntem hem ellerinizi kimyasallardan korur. Hem de elden bulunan Hint kınalarını temizlemenize yardım eder. Özellikle de siyah kınayı çıkarması daha kolay olur. Kese yapılır ve yapılan kese Hint kınasını cildinizden uzaklaştırır.

Sık sık su ile temasta olun: Suyun temizleyemeyeceği hiç bir şey yoktur. Tabii Hint kınası da bunlara dairdir. Eğer Hint kınasını elden çabucak çıkarmak ya da doğal olarak çıkarmak istiyorsanız, su ile bol bol temas edin. Eğer daha da hızlı gitmesini istiyorsanız 1 litre suyun içine 1 tane limon sıkın. 3 gün içerisinde 1 saat elinizi suda bekletin. Tabii bu süre kınanın büyüklüğüne ve ne zaman yapıldığına göre değişiklik gösterir.

Hint kınası saçtan nasıl çıkar?

Hint kınası saçları besler ve zamanla gürleşmesine yardımcı olur. Tabii Hint kınası uygulanan saçların olumsuz tek yanı, saçlardan uzun süre çıkmamasıdır.

Tabii saçlardaki Hint kınasının kısa sürede akmasını istiyorsanız da bunun için birçok formül bulunuyor. Siz de aşağıdaki formüllerden birini uygulayarak saçınızdaki Hint kınasını kısa sürede saçınızdan akıtabilirsiniz. Karbonat en çok mutfakta kullanılsa da bazen de sacdaki Hint kınasında işe yarıyor. Tabii sadece karbonat değiş içine koyacağınız limon ve şampuan ile bir karışım elde edin. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı, saçınıza eşit dağıtın ve streç film sarın. Saçtan çıkan Hint kınasının nasıl aktığını gözlerinizle görün. Papatyalar güzel görünüşü ve güzel kokusu haricinde saçlarınızı Hint kınasından arındırmanıza da yardımcı oluyor. Eğer saçınızdaki Hint kınası akıtmak istiyorsanız, sıcak bir leğenin içine taze papatyaları koyun ve 15 dakika bekletin. Daha sonra saçınızı beklemiş papatya suyu ile bir müddet bekletin. Daha sonrasında da saçınızı şampuanla en az 3 defa yıkayın. Eğer siz de saçınızdaki kınadan kurtulmak istiyorsanız, yukarıdaki yöntemlerden birini deneyebilirsiniz. Saçtan akan kınayı görünce şaşıracaksınız

Hint kınası deriden nasıl çıkar?

Hint kınası güzel bir süsleme yöntemiyken bir bakımdan da ciltten çıkarması zor olan bir maddedir. Fakat her şeyin çözümü olduğu gibi, Hint kınasını da deriden çıkarma yöntemleri bulunuyor. Üstelik bu yöntemler canınızı yakmayacak ve derinize hiçbir zarar vermeyecek.

Peki, Hint kınası deriden nasıl çıkar?

Zeytinyağı: Zeytinyağı çoğu zaman yemekleri şenlendirse de bazen de cildinizdeki Hint kınasını gidermenize yardımcı olur. Tabii cildinizdeki kınayı daha hızlı çıkarmak istiyorsanız, derinizdeki kına olan yere zeytinyağı sürdükten sonra biraz da tuz eklerseniz, cildinizde bulunan Hint kınası hızlı bir şekilde akmaya başlayacaktır. Üstelik bu yöntem canınızı yakmayacak ve cildinizi besleyecektir. Böylece Hint kınası deriden acısız çıkar

Diş Macunu: Diş macunu dişleri beyazlatmanın yanı sıra, derinizdeki Hint kınasını çıkarmanıza da yardımcı olur. Eğer kimyasallardan uzak duran biriyseniz, diş macunu ile kına silme işlemi sizi rahatsız etmeyecektir. Derinizin üzerindeki kınananın büyüklüğüne göre diş macununu kalın bir tabaka halinde sürün. Daha sonra bir süre bekleyin ve 1 – 2 damla su ile ovalayın. Derinizde olan Hint kınasının çıktığını fark edeceksiniz. Bu işlemden sonra derinizde kızarıklık oluşabilir. Fakat bu kızarıklıkta çok kısa bir süre sonra derinizden kaybolacaktır. Böylece Hint kınası nasıl çıkar sorusuna cevap bulmuş olacaksınız. Kolay şekilde de cildinizdeki Hint kınası çıkar olmuş olacak.

Limonlu Karbonat: Limonlu karbonat içeriğindeki asidik özellik ve temizleme özelliği sayesinde leke çıkarmada işe yaradığı gibi, derideki Hint kınasını çıkarmaya yardımcı olur. Üstelik bu yöntemle kısa sürece cildinizde bulunan Hint kınasını silebilirsiniz. Üstelik limon cildinizi besler ve derinizi tahrik etmez. Hint kınasını çıkarmak isteyenler için bu bilgi altın değerindedir.