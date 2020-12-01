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Aktüel Hint balıkçı teknesi Umman Denizi'nde battı: 6 kayıp
Aktüel

Hint balıkçı teknesi Umman Denizi'nde battı: 6 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:45:35 -
Hint balıkçı teknesi Umman Denizi'nde battı: 6 kayıp

ANKARA (AA) - Hindistan'ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde, Mangalore Nehri'nden Umman Denizi'ne açılan bir balıkçı teknesinin battığı, teknedeki 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Indian Express'in haberine göre, "Shree Raksha" adlı 22 kişilik mürettebatı taşıyan tekne dün sabah saatlerinde alabora oldu.

Teknenin bu sabah limana dönmemesi üzerine Hint sahil güvenliği ve yerel balıkçılar arama çalışmalarına başladı. Teknenin yerini tespit etmeyi başaran arama ekipleri 16 balıkçıyı denizden kurtarırken 6 balıkçının kayıp olduğu bildirildi.

Kurtarılan balıkçılar, teknenin, ağır balık yükü nedeniyle rüzgarda savrularak dengesini kaybettiğini anlattı.

Kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

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