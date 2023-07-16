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Gündem Hınıs Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi
Gündem

Hınıs Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-07-16 01:34:00 -
Hınıs Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sırasında konuşma yapan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi geçirdi.

Erzurum'da, kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kafasını mermere çarptı

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yapan Eren, aniden fenalaşarak kafasını mermere çarptı.

Kalp krizi geçirdiği belirlendi

Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen ve sağlık ekiplerince meydanda ilk müdahalesi yapılan Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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