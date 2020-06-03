Hindistan'ın Mumbai Havalimanı'nda kargo uçağı pistten çıktı
Hindistan'ın Mumbai Havalimanı'nda ir kargo uçağının pistten çıkma anı görüntülendi.
Hindistan'ın Mumbai Havalimanı'nda kargo uçağı pistten çıktı.
Yerel basında yer alan haberlere göre; FedEx'e ait MD-11 tipi kargo uçağı Mumbai Havalimanı'na iniş yapmasının ardından pistte duramayarak pist dışındaki alana çıktı.
Havanın fırtınalı ve yağmurlu olmasının pisti kayganlaştırdığını açıklayan yetkililer, olayda yaralanan olmadığını ifade etti.
Uçağın hafif şekilde hasar aldığı ve olayla ilgili incelemenin sürdüğü açıklandı.