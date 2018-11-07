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Hindistan'dan flaş İran kararı!

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırımlarının ardından Hindistan'dan sürpriz hamle geldi. Yeni Dehli, İran’a Aralık ayı için 9 milyon varil ham petrol siparişinde bulundu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:06
Hindistan'dan flaş İran kararı!

FHA- Hindistan yönetimine yakın iki kaynak, Yeni Delhi yönetimi Tahran yönetimi ile yeni bir anlaşma imzalamak istediğini, anlaşmaya göre bundan böyle ikili ticarette ödemelerin Hindistan’ın milli para birimi ve UCO bankasının aracılığı ile gerçekleşmesi öngörüldüğünü belirtti.

Söz konusu kaynaklardan biri ayrıca, Yeni Dehli Çarşamba günü İran’a Aralık ayı için 9 milyon varil ham petrol siparişinde bulunduğunu açıkladı.

Bu arada Japonya medyası da JXTG petrol firması da İran’a yeni petrol siparişinde bulunmak istediğini duyurdu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:06
  1. Hindistan
  2. İran

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