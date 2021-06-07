Hindistan’daki kimya fabrikasında büyük yangın: 18 kişi yanarak can verdi
Hindistan’da kimya fabrikasında çıkan yangın 18 kişinin ölmesine neden oldu. Hindistan polisi, 20 kişinin yangından sağ kurtulduğunu ve ölenlerin hepsinin yanmış cesetlerine ulaşıldığını duyurdu.
Hindistan’ın Pune kentinde bulunan ve dezenfektan üretimi yapan kimya fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 18 işçi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde bulunan ve dezenfektan üretimi yapan kimya fabrikasında yangın çıktı.
Fabrikada bulunan dezenfektanlar nedeni ile hızla büyüyen yangında, ilk belirlemelere göre 18 işçi hayatını kaybetti.
Pune Kırsal Polisi tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerini çoğunun dumandan boğulduğu ve yaklaşık 5 işçinin daha fabrikada mahsur kaldığından korkulduğu ifade edildi.
Görgü tanıkları, ekiplerin bina içinde mahsur kalan diğer işçileri kurtarmak için fabrikanın duvarını buldozerle yıkmak zorunda kaldıklarını aktardı.