  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı
Aktüel

Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:56:18 -
Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı

ANKARA (AA) - Hindistan'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Maharaştra eyaletinin ve ülkenin ticari başkenti Mumbai yakınındaki Bhiwandi bölgesinde dün çöken binadan 7 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 20'ye çıktı.

Yaralanan 25 kişinin tedavisi sürüyor.

Yetkililer, 20 ila 25 kişinin halen enkazın altında olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çöken binada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulamaması durumunda ülkenin karşılaşacağı ekonomik tabloyu "cehenneme gideriz" ifadeleri ile öz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı