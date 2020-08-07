Hindistan'da yolcu uçağı neden düştü? Uçağın düşme sebebi ne?
Hindistan'da yolcu uçağı neden düştü? Uçağın düşme sebebi ne? soruları merak ediliyor. HİNDİSTAN'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, Karipur Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü. Olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. İşte detaylar...
NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı.
Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; uçağın havalimanında bulunan 10 numaralı pistte iniş yaptığı ve pisten çıkarak ikiye ayrıldığı aktarıldı. Genel Müdürlük, iniş sırasında görüş mesafesinin 2 bin metre olduğunu ifade etti.
Yetkililer, yaralıların havalimanı yakınındaki Malappuram’da bulunan hastanelere sevk edildiğini açıkladı.