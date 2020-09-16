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Dünya Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü
Dünya

Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden 28 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:51:00 -
Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Times of India'da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin ölümüyle sonuçlanan yıldırım çarpmalarının eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın 3-4 gün daha devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Bihar ve Uttar Pradesh eyaletlerinde, Mart ve Temmuz ayları arasında çiftçiler, işçiler ve çobanlar dahil 400'den fazla kişi yıldırımdan öldü.

Güney Asya'da Haziran-Eylül dönemindeki etkili muson yağmurları her yıl büyük ölçekli doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu her yıl yaklaşık 2.000 kişi ölüyor.

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