Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Times of India'da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin ölümüyle sonuçlanan yıldırım çarpmalarının eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın 3-4 gün daha devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Bihar ve Uttar Pradesh eyaletlerinde, Mart ve Temmuz ayları arasında çiftçiler, işçiler ve çobanlar dahil 400'den fazla kişi yıldırımdan öldü.

Güney Asya'da Haziran-Eylül dönemindeki etkili muson yağmurları her yıl büyük ölçekli doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu her yıl yaklaşık 2.000 kişi ölüyor.