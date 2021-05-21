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Dünya Hindistan'da yeni salgın! Onlarca ölü var
Dünya

Hindistan'da yeni salgın! Onlarca ölü var

Koronavirüs nedeniyle vaka ve ölüm rekorları kıran Hindistan'da yeni bir salgın patlak verdi. Ülkede koronavirüsün tetiklediği bir hastalık olduğu düşünülen 'mukormikoz', 219 kişinin ölmesine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:54:00 -
Hindistan'da yeni salgın! Onlarca ölü var

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tetiklediği düşünülen ve "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz", 219 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.

Şimdiye kadar ülkede 7 bin 250 kişide mukormikoz görüldüğünü belirten yetkililer, 219 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Vakaların çoğu Maharaştra, Telangana, Odişa, Karnataka, Tamil Nadu, Racastan, Gucarat ve Haryana eyaletlerinde görüldü.

Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

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