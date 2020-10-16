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Aktüel Hindistan'da yanlışlıkla ölü ilan edilip, soğutucuya koyulan adam kurtarılamadı
Aktüel

Hindistan'da yanlışlıkla ölü ilan edilip, soğutucuya koyulan adam kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:24:56 -
Hindistan'da yanlışlıkla ölü ilan edilip, soğutucuya koyulan adam kurtarılamadı

ANKARA (AA) - Hindistan'da yanlışlıkla ölü ilan edilip, soğutucuya koyulan 74 yaşındaki adam kurtarılamadı.

BBC'nin haberine göre, olay pazartesi günü Tamil Nadu'da meydana geldi.

Özel bir hastanedeki doktorun öldüğünü söylediği Balasubramanyam, seyyar soğutucuya koyuldu.

Ertesi gün cenaze için gelen levazımatçılar, Balasubramanyam'ı hayatta ve titrerken buldu.

Yeniden hastaneye kaldırılan Balasubramanyam bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Salem Devlet Hastanesinin Başhekimi Dr. Balajinathan, seyyar dondurucuda kaç saat kaldığı bilinmeyen Balasubramanyam'ın akciğer rahatsızlığına bağlı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenaze şirketi, Balasubramanyam'ın erkek kardeşinin, doktorun ölümünü ilan eden belgeyi imzaladığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Salem Emniyet Müdürü Senthil Kumar, ailenin, Balasubramanyam'ın ölüm belgesini çıkartmadığını, dolayısıyla aile hakkında "ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye atmaktan" dava açılacağını söyledi.

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