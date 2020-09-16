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Dünya Hindistan'da vaka sayısı 5 milyonu aştı
Dünya

Hindistan'da vaka sayısı 5 milyonu aştı

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan Hindistan'da, vaka sayısının 5 milyonu aştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 21:07:00 -
Hindistan'da vaka sayısı 5 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan ve dünya genelinde en çok vaka bildiren ikinci ülke konumunda bulunan Hindistan'da yetkililer, tespit edilen yeni vakalarla birlikte vaka sayısının 5 milyonu aştığını açıkladı.

Salgınla mücadele kapsamında sert tedbirler uygulayan hükümet, iş kayıplarını engellemek amacıyla son zamanlarda kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Bunun ardından, tespit edilen günlük vaka sayısı 90 bini aştı.

1 gün içerisinde tespit edilen 90 bin 123 kişi ile birlikte ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359'a yükseldi. Ayrıca yoğun bakım yatak kapasitesi ve sağlık altyapısı bakımından yeterli olmayan ülkede 80 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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