Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 971 arttı
Günlük vaka artışında rekor yaşanırken toplam sayı 247 bin 40'a çıktı
ANKARA (AA) - Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 971 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 296 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 946'ya ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 9 bin 971 yeni vaka kayda geçerken, bununla günlük vaka artışında yine bir rekor yaşandı. Toplam vaka sayısı 247 bin 40'a çıktı.
Hindistan'da bugüne kadar 119 bin 293 kişi iyileşti.
- Filipinler'de 958 yeni vaka
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de cumadan bu yana 958 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 994'e yükseldi.
Ülkede, 958 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 21 bin 340'a çıktı.
Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 441 kişi de iyileşti.