Hindistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 282'ye yükseldi
Hindistan'ın güney, batı ve orta kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 282'ye çıktı.15 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala, Karnataka, Maharaştra, Gujarat ve Madhya Pradeş eyaletlerinde devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında toplam 282 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, ölü sayısının 102'ye yükseldiği Kerala eyaletinde kayıp 29 kişiye henüz ulaşılamadığını, Karnataka eyaletinde de ölü sayısının 61'e yükseldiğini bildirdi.
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