Hindistan'da savaş uçağı düştü Hindistan Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir Sukhoi Su-30 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Hindistan’da Su-30 savaş uçağı düştü.Uçakta bulunan iki pilotun kazadan hemen önce kendilerini fırlattıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Uçak Hindistan’ın Assam eyaleti Tezpur bölgesine düştü. Tezpur hava üssünden kalkan ve eğitim uçuşu yapılan savaş uçağının kısa süre sonra düştüğü, pilotların sağ kurtulduğu belirtildi. Düşen uçağın yandığı, yangını ise bölge itfaiye ekiplerinin devam ettiği belirtildi.

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