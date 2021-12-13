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Ekonomi Hindistan'da şaşkına çeviren "Bitcoin" paylaşımı! Hesabı ele geçirdiler
Ekonomi

Hindistan'da şaşkına çeviren "Bitcoin" paylaşımı! Hesabı ele geçirdiler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kişisel Twitter hesabı siber saldırıya uğrayarak hacklendi. Hesaptan "Hindistan bitcoini resmi para birimi olarak kabul etti" mesajı paylaşıldı. Olaydan kısa süre sonra hesap yeniden geri alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 07:27:00 - 2021-12-13 07:35:41
Hindistan'da şaşkına çeviren "Bitcoin" paylaşımı! Hesabı ele geçirdiler

Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kişisel hesabı siber korsanların hedefi oldu. Hesabı ele geçiren hackerlar, "Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Hükümet resmen 500 bitcoin satın aldı ve ülkedeki herkese dağıtıyor" mesajıyla birlikte bir de link paylaştı.

Twitter ile iletişime geçilmesinin ardından hesabın geri alındığı bildirildi. Geçtiğimiz ay Hindistan hükümeti kripto paraları yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

Modi'nin hesabına düzenlen saldırının, bu yasa tasarısına tepki niteliğinde olduğu düşünülüyor.

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