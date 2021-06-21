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Dünya Hindistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Hindistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 15:37:00 -
Hindistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletindeki Virudhunagar bölgesinde yasa dışı işletilen bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda ikisi kadın biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şubat ayında, Virudhunagar bölgesindeki Acchankulam köyünde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

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