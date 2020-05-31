  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak hafifletiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-31 00:40:27 -
Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak hafifletiliyor

ANKARA (AA) - Hindistan İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletileceğini duyurdu.

Ülke basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada koronavirüs vakalarının fazla olduğu bölgelerin dışındaki yerlerde ilk aşamada alışveriş merkezleri, otel, restoran ve ibadet yerlerinin 8 Haziran'dan itibaren açılabileceği bildirildi.

Eyaletler arası seyahatlere de izin verileceği belirtilen açıklamada, okullar ve kursların gerekli istişareler yapıldıktan sonra temmuz ayında açılabileceğine işaret edildi.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 181 bin 827'ye, ölü sayısı da 5 bin 185'e yükseldi.

Vakaların yüzde 70'ten fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü açıklanmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı