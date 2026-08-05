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Dünya Hindistan'da heyelan ve sel felaketi: 26 ölü, on binler tahliye edildi!
Dünya

Hindistan'da heyelan ve sel felaketi: 26 ölü, on binler tahliye edildi!

Yeniakit Publisher
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 26 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve heyelanı beraberinde getirdi.

Kerala Başbakanı VD Satheesan, düzenlediği basın toplantısında eyalette yağmur nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ve 4 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. Satheesan, evini terk etmek zorunda kalan 27 bin 48 kişinin 462 yardım kampına yerleştirildiğini belirtti. Satheesan ayrıca bin 882 hektarlık tarım arazisinin hasar gördüğünü aktardı.

Kerala'nın kuzeyinde 1 Ağustos'tan beri devam eden şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Birçok evin sular altında kaldığı bölgede sel suları henüz çekilmedi.

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