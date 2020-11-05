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Aktüel Hindistan'da fabrika deposundaki yangında 12 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Hindistan'da fabrika deposundaki yangında 12 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:34:03 -
Hindistan'da fabrika deposundaki yangında 12 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Hindistan'ın batısında bir kumaş fabrikasının deposunda çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Gujarat eyaletinde Ahmedabad yakınındaki kumaş fabrikasının kimyasal maddelerin bulunduğu deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, deponun bir kısmının yıkıldığını ve yakındaki binaların da zarar gördüğünü belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, yangınla ilgili üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.



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