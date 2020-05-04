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Aktüel

Hindistan'da evlerine dönmek isteyen göçmen işçilerden protesto eylemi

Emniyet mensupları göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti, 120 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:13:07 -
Hindistan'da evlerine dönmek isteyen göçmen işçilerden protesto eylemi

ANKARA (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ülke çapında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gucerat eyaletinde mahsur kalan ve evlerine dönmek isteyen binlerce göçmen işçi protesto eylemi düzenledi.

Hint basınındaki haberlere göre, 25 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağından bu yana eyaletin Surat kentindeki göçmen işçiler 4'üncü kez gösteri yaptı.

Şehirde bir araya gelen binlerce göçmen işçi, yetkililerden memleketlerine dönebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Öte yandan, emniyet görevlileri ile protestocu grup arasında arbede yaşandı.

Göstericiler, polislere taş ve sopa fırlattı, çok sayıda araca hasar verdi.

Emniyet mensupları, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ''lathi jopu'' (Hindistan polisince kullanılan, bambudan yapılan uzun cop) ile müdahale etti.

Olaylarda 2 polis memuru yaralandı, 120 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle toplu ulaşım hizmetinin verilmediği ülkede göçmen işçiler, evlerine dönebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.


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