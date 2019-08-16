Hindistan’a meydan okudular! ‘Müslümanlar savaş istemiyor ancak…’ Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını belirten Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Keşmir konusunda Hindistan’a sert çıkarak, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” dedi.

Pakistan, Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsüne son veren Hindistan'a meydan okudu. Keşmir konusunda Hindistan'a sert çıkan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” dedi. “Sonuna kadar savaşmaya hazırız” açıklamasıyla Hindistan'a sert çıkan Pakistan liderleri, özel statüsüne son verilen Cammu Keşmir halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdiklerini açıkladı. Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları için düzenlenen törende konuşan cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan'ın uluslararası hukuku ihlal ederek Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırmasını kınadıklarını söyledi. 'Geri adım atmayız' Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Alvi, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” diye konuştu. Pakistan Başbakanı İmran Han ise bağımsızlık günü dolaysıyla, Keşmir'in Pakistan'a bağlı kısmı, Azad Keşmir'i ziyaret etti. Han, ziyareti öncesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, “Keşmirli kardeşlerime onların yanında olduğumuz güvencesini veriyorum” ifadelerine yer verdi. ‘Sonuna kadar savaşırız’ Azad Keşmir ziyareti sırasında ise Han, eyalet yasama meclisinde yaptığı konuşmada Hindistan kontrolü altındaki Cammu Keşmir halkına seslendi. Han, Hindistan'a bağlı Cammu Keşmir halkının, kendi kaderini tayin etme hakkı için yürüttükleri mücadeleye destek verdiklerini açıkladı. Pakistan ordusunun Hindistan'ın olası bir saldırısına yanıt vermeye hazır olduğunu da söyleyen Han, saldırıya hedef olmaları halinde de “sonuna kadar savaşacaklarını” söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.