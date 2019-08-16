0553 313 94 23

Hindistan’a meydan okudular! ‘Müslümanlar savaş istemiyor ancak…’

Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını belirten Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Keşmir konusunda Hindistan’a sert çıkarak, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:34
Hindistan’a meydan okudular! ‘Müslümanlar savaş istemiyor ancak…’

Pakistan, Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsüne son veren Hindistan'a meydan okudu.

Keşmir konusunda Hindistan'a sert çıkan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” dedi.

Sonuna kadar savaşmaya hazırız” açıklamasıyla Hindistan'a sert çıkan Pakistan liderleri, özel statüsüne son verilen Cammu Keşmir halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdiklerini açıkladı.

Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları için düzenlenen törende konuşan cumhurbaşkanı Arif Alvi,  Hindistan'ın uluslararası hukuku ihlal ederek Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırmasını kınadıklarını söyledi.

'Geri adım atmayız'

Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Alvi, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” diye konuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han ise bağımsızlık günü dolaysıyla, Keşmir'in Pakistan'a bağlı kısmı, Azad Keşmir'i ziyaret etti.

Han, ziyareti öncesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, “Keşmirli kardeşlerime onların yanında olduğumuz güvencesini veriyorum” ifadelerine yer verdi.

‘Sonuna kadar savaşırız’

Azad Keşmir ziyareti sırasında ise Han, eyalet yasama meclisinde yaptığı konuşmada Hindistan kontrolü altındaki Cammu Keşmir halkına seslendi.

Han, Hindistan'a bağlı Cammu Keşmir halkının, kendi kaderini tayin etme hakkı için yürüttükleri mücadeleye destek verdiklerini açıkladı.

Pakistan ordusunun Hindistan'ın olası bir saldırısına yanıt vermeye hazır olduğunu da söyleyen Han, saldırıya hedef olmaları halinde de “sonuna kadar savaşacaklarını” söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:34
  1. Keşmir
  2. Pakistan
  3. Hindistan
  4. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi
  5. Azad Keşmir
  6. Pakistan Başbakanı İmran Han

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amed Sportif Faaliyetler’in yenileri çalışmaya başladı
    1. Amed Sportif Faaliyetler’in yenileri..
    2. Böbrek yetmezliği olan küçük Begüm..
    3. Sivas’ta okudu İtalya’da devlet..
    4. Develispor Başkanı Ali Kabak, Devlet..
    5. Kavun bostanı değil mezarlık
    6. Esad’ın kuzeninden itiraf: "Soyadımız..
    7. Polisin ’dur’ ihtarına uymadı,..
    8. Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak..
    9. Sakarya’da fırça atölyesinde yangın..
    10. BAŞGAD’tan İHA’ya plaket
    11. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün..
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. Karaca’dan ünlü hukukçunun ailesine..
    14. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7..
    15. Borsa günün ilk yarısında yatay..
    16. Hindistan, Keşmir’de kısıtlamaları..
    17. Avcı kafasındaki 11’i belirledi!
    18. Yılmaz: “Sorunlar kaldırılmadığı..
    19. Ne olacak bu belediyelerin hali?
    20. Altay’ın gözü iki yıldızında
    21. Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15..
    22. Open Arms gemisinden 13 düzensiz..
    23. Çocuklarda el, ayak ve ağız hastalığı..
    24. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır..
    25. Hatay'da Suriye uyruklu 83 düzensiz..
    26. Uğursuz İtthad ve Terakki Partisi..
    27. Sulama kanalına düşen araçta cesetlere..
    28. Ordu’da Kurban Bayramı’nda trafik..
    29. Hatay’da 83 kaçak göçmen yakalandı
    30. Sakal ekimi hakkında merak edilenler
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler