  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, Venüs keşif uydusunu 2024'te uzaya yollayacak
Aktüel

Hindistan, Venüs keşif uydusunu 2024'te uzaya yollayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:54:34 -
Hindistan, Venüs keşif uydusunu 2024'te uzaya yollayacak

ANKARA (AA) - Hindistan'ın, Venüs keşif uydusu Shukrayaan-1'i 2024'te uzaya yollamayı planladığı bildirildi.

"Spacenews.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) yetkilisi T. Maria Antonita, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gelecek on yılın gezegen bilimi projeleri hakkında düzenlediği toplantıda keşif görevinin detaylarını açıkladı.

Antonita, ilkin 2023 ortasında yapılması planlanan fırlatışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı sorunlar nedeniyle Aralık 2024'e ertelendiğini belirtti.

Adı Hint dilinde "Venüs aracı" anlamına gelen uydunun, yerli üretim GSLV Mk 2 veya 3 roketiyle fırlatılacağını ifade eden Antonita, keşif görevinin 4 yıl sürmesinin planlandığını kaydetti.

Antonita, yeni bir erteleme gereğinin ortaya çıkması halinde, Venüs'e harekete en uygun yörünge konumları 19 aylık aralıklarla ortaya çıktığından, fırlatışın 2026 ortasında yapılamasının öngörüldüğünü aktardı.

"Chandrayaan" (Ay aracı) programı kapsamında Ay'a daha önce iki keşif uydusu gönderen Hindistan, ayrıca "Mangalyaan" (Mars aracı) adını verdiği bir Mars keşif görevi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinde bakan isyan etti! Türkiye'yi örnek gösterdi
Dünya

Avrupa ülkesinde bakan isyan etti! Türkiye'yi örnek gösterdi

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkedeki koronavirüs tedbirlerine uyulmamasına tepki göstererek Türkiye'yi örnek gösterdi.
Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı
Gündem

Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski Güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, "Ermenistan, liderlerinin dar görüşlülüğü, askeri, diplomatik ve bilgi isti..
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Dırla ve sevgilisi Murat Hanlı, yaklaşık 1 kilo uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Ayşe Dırla ve sevgilisi uyuşturucuyu satmak için alma..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay