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Hindistan siyonizme hizmet ediyor

Hindistan’da zulüm ve katliamlar altında yaşayarak, dünyaya yardım çağrısında bulunan Keşmir Müslümanlarına, dünya 3 maymunu oynamaya devam ediyor. İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, Hindistan’ın siyonizme hizmet ettiğini belirterek, Keşmir ile alakalı düşmanlığı artırmak istiyorlar” dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:33
Hindistan siyonizme hizmet ediyor

 Hasan Türkmen  Ankara 

Hindistan, Keşmir’de uyguladığı zulüm ve baskılara bir yenisini ekleyerek, Müslümanların ibadetlerini engellemeye çalışıyor. Keşmir’deki camileri terör yuvası, camilerde yapılan ibadetleri ise terör faaliyeti kapsamında değerlendiren ırkçı Modi yönetimi, Müslüman halkın ibadetine engel oluyor.

Keşmir’e düşmanlığı artırmak istiyor

Hindistan’ın bu zulmü karşısında, Hindistan’daki Müslümanlar için endişelendiklerini ifade eden İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, “Hindistan’ın çalışma stratejisi tamamen siyonist İsrail’in ve Amerika’nın tutumunun asli yönünde ya da farklı yönünde hareket ettiklerini gösteriyor. Sonuç olarak siyonizme hizmet ediyorlar. Hindistan, Keşmir ile alakalı düşmanlığı artırmak istiyor. Çünkü, oradan bir kazanım sağlayacak. Hindistan bunun projesini de çok önce yaptı. Afganistan’ı yanına çekti ve şu anda Afganistan’dan Keşmir ile alakalı hiçbir ses çıkmıyor. Yani burada taktik savaşı var. Hindistan bunu çok güzel götürüyor. Dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülkelerden biri de Hindistan. Oradaki Müslümanlar için de endişelenmeye başladık. O yüzden siyasetimizi bunları göz önünde bulundurarak yapmamız lazım” diye konuştu.

Keşmir’de kısıtlamalar artıyor

Cammu Keşmir’de Müslümanlara yönelik kısıtlamaların arttığını söyleyen Mazlumder Ankara Genel Sekreteri Ali Dalaz da, “Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir’de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor. Keşmir’de keyfi gözaltıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı ve özel statünün kaldırılmasına halk karşı çıkıyor. Hindistan’da Narendra Modi hükümetinin aşırı milliyetçi politikaları, Müslüman  halka baskıların artması, özgürlüklerin kısıtlanması özellikle dini alanın sıkı kontrol altına alınması, hem Kesmir’de, hem de Hindistan-Pakistan ilişkilerinde tansiyonu oldukça yükseltmiştir. Hindistan Modi hükümetinin, Hindistan gibi çok milletli ve çok dinli bir toplumda milliyetçi ve baskıcı politikalarını terk etmemesi, hem yıllardır devam eden Keşmir sorununun derinleşmesine, hem de Hindistan-Pakistan arasında yeni bir savaşın çıkmasına neden olabileceği gibi, krizin 200 milyona yakın Müslüman halkın yaşadığı Hindistan’ın iç bölgelerine de taşınması riskini taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:33
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. Müslümanlar
  4. ırkçı Modi yönetimi
  5. İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan
  6. Afganistan
  7. Cammu Keşmir
  8. Mazlumder Ankara Genel Sekreteri Ali Dalaz

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