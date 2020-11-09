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Aktüel Hindistan seferini yapan bir İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu
Aktüel

Hindistan seferini yapan bir İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:54:59 -
Hindistan seferini yapan bir İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu

KUDÜS (AA) - İsrail'e ait bir uçağın Hindistan seferini yaparken Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentleri üzerinden uçtuğu belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin havacılık editörü Itay Blumenthal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok güzel. Dün, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak Etiyopya üzerinden Hindistan'a gitmekte olan bir İsrail uçağı Cidde ve Mekke kentlerinin semalarını kullanmaktan da taviz vermedi." ifadelerini kullandı.

Blumenthal, mesajında uçuş takibi yapan bir şirkete ait olan ve "uçağın Kızıldeniz'de düz bir hat üzerinde seyrederken yönünü sola çevirerek Cidde ve Mekke kentleri üzerinde uçtuğunu gösteren" belgeye yer verdi.

Suudi Arabistan makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 6 Mart 2018'de Suudi Arabistan'ın Hindistan'dan İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kullanma iznini verdiğini açıklamıştı.


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