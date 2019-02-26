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Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik iyice tırmandı! Sınır ihlali yapan Hint uçakları, Pakistan uçaklarının karşılık vermesi sonucu gövdesindeki bombaları Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesine bıraktı.

26 Şubat 2019 Salı 09:21
Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlal ettiği ve bomba bıraktığı bildirildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını belirtti.

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etti.

Can kaybı yok

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan ve Pakistan arasındaki mücadele

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:21
  1. Pakistan
  2. Hindistan
  3. bomba
  4. savaş uçakları

YORUM YAZ

  • mustafamustafa27 dk önce
    Keşmir'de kileri terörist ilan eden vatandaş hindu musunuz??? Makaryos mantığıyla yaklaşmışsınız olaya........
  • MalatyaMalatya1 sa önce
    Bu hintlilerde acından ölüyor bi kalkmış pakistani bombaliyi ulan ölüsünü kül edip üstüne sürenden ne olur
  • Ramazan AlganRamazan Algan1 sa önce
    Evet,atesi Anadolu'da yaktilar,koskoca Devlet-i Aliyye Osmanli'yi yiktilar ama dumani dünyanin dört bir yanindan cikiyor.Ingilizlerin projesi olaninkilaplarla kaldirilan Hilafet makaminin iste Pakistan ve Hindistanda daki yansimasi.Parcala ve yönet.Sahipsiz müslüman.Sende mezarinda rahat uyu.
  • AbdulllahAbdulllah1 sa önce
    Kaşmir'de metrekare başına 200 terörist düşüyor. Nereye bomba sallasan terörist vurursun.

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