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Gündem Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu
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Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Yeniakit Publisher
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Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

 

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

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