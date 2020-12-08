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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:32:41 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binlere gerilerken, Güney Kore'de 600'ün altına indi, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 385 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 958'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 567 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 703 bin 707'ye çıktı. Şimdiye kadar 9 milyon 178 bin 946 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore'de yeni Kovid-19 vaka sayısı 600'ün altına indi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 594 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 38 bin 755'e çıktı, 29 bin 650 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 552'ye çıktı.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 2'si yurt içi kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vakaya Siçuan bölgesinde rastlandığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 646'ya yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 732 kişi iyileşti.

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