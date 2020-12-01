Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, vaka sayıları Güney Kore'de son günlerde 400-500 civarında, Çin'de ise salgın "kontrollü" seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 621'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 31 bin 563 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 463 bin 254'e çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 889 bin 585 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 451 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 34 bin 652'ye çıktı, 27 bin 885 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan can kaybının yaşanmadığı ülkede, virüs nedeniyle şimdiye kadar 526 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

- Çin



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakaların 4'ü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görülürken, Fucien eyaleti, Şanghay ve Sıçuan'da 2'şer, Pekin ve Şaanşi'de ise 1'er vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 542'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 631 kişi iyileşti.







