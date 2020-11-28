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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:29:53 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, Güney Kore'de son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 485 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 200'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 322 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 351 bin 109'a çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 759 bin 969 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 504 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 33 bin 375'e çıktı, 27 bin 349 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 522'ye yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalara, Fujian, Şiçuan, Cıciang, Tientsin ve Yunnan'da rastlandığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 501'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 582 kişi iyileşti.

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