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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-25 08:55:56 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı azalmaya devam ederken, Güney Kore'de günlük vaka artışı 300'ün üzerinde görülüyor, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 481 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 134 bin 699’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 376 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 222 bin 216’ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 642 bin 771 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vakaların 2'si Şanghay kentinde görülürken, Fucien, Guangdong ve Şanşi eyaletlerinde birer vaka saptandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 469'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 530 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 382 Kovid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısının 31 bin 735’e çıktığı ülkede, 26 bin 825 kişi salgını yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 513’e yükseldi.

Ülkedeki günlük yeni vaka sayısı, 8 Kasım'dan bu yana 3 haneli rakamlarda seyrediyor.

Güney Kore'de günlük vaka artışı 18-22 Kasım'da 300'ün üzerindeyken, 23 Kasım’da 300'ün altına düşmüştü.




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