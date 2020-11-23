Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı 300'ün altına düştü. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 511 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 133 bin 738'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 59 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 139 bin 866'ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 562 bin 641 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 271 Kovid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısının 31 bin 4'e çıktığı ülkede 26 bin 539 kişi salgını yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 509'a yükseldi.

Ülkede günlük vaka artışı son 5 günde 300'ün üzerinde seyrediyordu.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vakanın Şanghay'da görüldüğü bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 442'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 493 kişi iyileşti.

Ülkede tespit edilen yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 3 bin 784'e çıktı.

Global Times'ın haberine göre, Şangay'ın Pudong Havalimanında görevli 2 kişide dün Kovid-19'a rastlanılmasının ardından uçuşlar durduruldu, tüm havalimanı çalışanlarına test yapılmaya başlandı.















