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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-20 08:53:41 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı son 3 gündür 300'ün üzerinde, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 584 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 132 bin 162'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 45 bin 882 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 4365'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 428 bin 409 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 320'si yurt içi kaynaklı 363 Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylece ülkede günlük vaka artışı son 3 günde 300'ün üzerinde seyretti.

Toplam vaka sayısının 30 bin 17'ye çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 501 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da vatandaşlara topluca bir araya gelmekten kaçınmaları, mümkün olduğunca evlerinde kalmaları, işverenlere de evden çalışmaya izin vermeleri çağrısında bulundu.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede yurt içi kaynaklı vaka saptanmazken, hepsi yurt dışı kaynaklı 17 vaka, Şensi, Şanghay, Siçuan, Fujian, Guangdong ve Pekin'de belirlendi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 398'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 453 kişi iyileşti.




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