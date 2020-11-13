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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:23:16 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de de günlük vaka artışı 100'ün üzerinde gerçekleşiyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 547 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 128 bin 668'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 878 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 728 bin 795'e çıkarken iyileşenlerin sayısı 8 milyon 115 bin 580'e yükseldi.

Günlük vaka sayıları ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresinde yeniden yükselişe geçti. Yeni Delhi'de son 24 saatte 7 bin 53 vaka görülürken, 104 kişi hayatını kaybetti. Ölüm sayısı, haziran ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kentte hastanelerde doluluk oranı artarken yerel hükümet, 115 özel hastanenin 33'ünden yoğun bakım ünitelerinin yüzde 80'ini Kovid-19 hastalarına ayırmasını istedi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 307'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 279 kişi iyileşti.

Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Luo Caohui, dış kaynaklı vakaların eylülden bu yana yüzde 45 artış gösterdiğini bildirdi. Ülkede bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 600 vaka tespit edildi.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 191 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka artışı 6 gündür 100'ün üzerinde seyrederken 4 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Toplam vaka sayısının 28 bin 133'e çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 488'e yükseldi.

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