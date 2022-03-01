Hindistan cevizi yağı faydaları ve yararları: Kullananlar için önemli ipuçları

Ağız, kalp ve diğer sağlık yararları için son zamanlarda kullanımı popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı uzmanlar tarafından öneriliyor. Hindistan cevizi daha çok tropik bölgelerde yetişir. Saçtan cilde pek alanda faydalanılabilen Hindistan cevizi yağı, beyaz etli bölümünün kurutulup soğuk sıkım yöntemiyle sıkılmasıyla elde ediliyor

Hindistan cevizi yağının cildimize faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağı cilt kuruluğuna iyi gelir

Doğal bir nemlendiricidir

Cilt bariyerinin onarılmasınısağlar

Ciltteki lekeleri giderir

Cilt yaralarını iyileştirir

Cildi besler

Pişikleri önler ve iyileştirir

Cilt temizleyici olarak kullanılabilir

Vücuttaki çatlaklarla mücadele eder

Hindistan cevizi yağı cilde nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağının bu özelliğinden faydalanmak için bir cezvede Hindistan cevizi yağını ısıtın. Ardından ciltteki lekenin üzerine 10 dakika kadar masaj yaparak yağı uygulayın. Yağın cilt tarafından emilmesi için bir saat kadar beklemelisiniz. Sürenin sonunda cildinizi temizleyerek yağdan arındırın.

Cilt tonu eşitlemek için nasıl kullanmalıyım?

Cildinizin aydınlanması ve lekelerden arınması için bir kaşık zerdeçal ile karıştıracağınız hindistan cevizi yağını cildinize uygulayın 15-20 dakika bekletin ve arındırın. Cildinizi tonunun iyileşmesi için 20 gün uygulayın.

Pürüzsüz ve sağlıklı bir tene sahip olun

Yumuşacık ve çekici bir ten için harika bir vücut maskesi ve peeling tarifi. Hindistan cevizi, kakao ve kahve ile vücut bakımına hazır olun.

3 kaşık hindistan cevizi yağı

1 kaşık kakao

1-2 kaşık kahve telvesi

Malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Banyoda ıslak ve temizlenmiş cildinize masaj yaparak uygulayın. Ilık suyla durulayın. Daha pürüzsüz bir cilt için haftada 2-3 kez tekrarlayın.

Peki, Hindistan cevizi yağının saça faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağı saça faydaları

Hindistan cevizi yağının genellikle protein kaybını azaltmak ve sağlıklı görünmesini sağlamak için saçınızda kullanılacak en iyi yağlardandır.

Hindistan cevizi yağı saçınızı uzatır mı?

Evet, gerçekten öyle Hindistan cevizi yağı saç uzatır. Usta stilist ve renk uzmanı Stephanie Brown, "Hindistan cevizi yağı kesinlikle saçınızın daha sağlıklı, daha kalın ve daha uzun büyümesine yardımcı olacaktır" diye onaylıyor. Hindistan cevizi yağındaki vitaminler ve yağ asitleri kafa derinizi beslemeye yardımcı olur ve saçın kütikülüne nüfuz ederek saçın uzamasına katkı sağlar.

Hindistan cevizi yağı saç dökülmesini engeller mi?

İnce telli saçlara sahip olanlar için hindistancevizi yağı , protein kaybını önlemek için saç şaftına derinlemesine nüfuz ederek saç dökülmesini yavaşlatmaya yardımcı olur ve bu da kırılmayı önler. Saç derinize uygulandığında, saç büyümesini hızlandırmak için saç köklerinizin etrafındaki birikintileri aynı anda nemlendirir ve ortadan kaldırır.

Hindistan cevizi yağının bilinmeyen faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi faydaları ile uzun yıllardır bilinen ve kullanılan bir doğal üründür. Sağladığı faydalardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

Saç Sağlığını Olumlu Etkiler

Hindistan cevizinin en büyük faydalarından bir tanesi saç sağlığını geliştirmesidir. Saçların daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olan hindistan cevizi yağı, bir saç bakım ürünü veya saç maskesi olarak kullanılabilir. Özellikle saçlardaki cansız ve mat görünümün giderilmesine yardımcı olan hindistan cevizi yağı aynı zamanda saç derisinin güçlendirilmesinde de etkilidir.

Cildin Güzelleştirilmesine Yardımcı Olur

Yapılan bazı bilimsel araştırmalarda hindistan cevizi yağının cilt üzerine uygulanmasının, cildin koruyucu bariyerlerini güçlendirdiği ve inflamasyonu azalttığına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu nedenle cildin güzelleştirilmesi, nemlendirilmesi, UV ışınları gibi zarar verici etkenlerden korunması ve akne, kuruluk gibi cilt sorunlarıyla mücadele edilmesi gibi açılardan hindistan cevizi yağının bir bakım olarak kullanımı önerilebilir.

Güçlü Antioksidanlar İçerir

İnsan vücudunda antioksidan olarak görev yapan birçok bitkisel kaynaklı fenolik bileşen, hindistan cevizi yağında yer alır. Gallik asit, salisilik asit, kumarik asit, kafeik asit gibi bu bileşenler vücutta serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresi azaltır. Bu nedenle hindistan cevizi yağı; vücudu ve cildi hasar, kanserleşme, stres gibi olumsuzluklara karşı korumada etkilidir.

Mantar Enfeksiyonlarından Korur

Bazı bilimsel çalışmalarda mantar enfeksiyonlarının önemli bir kısmından sorumlu olan Candida Albicans adlı mantar türünün hindistan cevizi yağına karşı hassas olduğu görülmüştür. Henüz nedeni tam olarak bilinmemesine karşın bu etkinin cildin koruyucu bariyerlerini güçlendirmesi veya antienflamatuar etkisinden kaynaklı olabileceği üzerinde durulur. Dolayısıyla C. Albicans enfeksiyonundan korunmada hindistan cevizi yağının etkili olabileceği düşünülür.

Kalp Sağlığını Destekler

Yukarıdaki faydaların yanı sıra mutlaka belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise hindistan cevizi yağının tıpkı diğer yağlar gibi fazla miktarda tüketildiğinde olumsuz etkiler yaratabileceğidir. Gereğinden fazla yağ tüketiminin obezite, yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırma gibi sorunlara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle günlük yağ gereksinimi karşılanırken tercih edilen yağların bir miktarı hindistan cevizi yağı ile değiştirilerek kullanılmalıdır.

Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı, yemeklerin ve tatlıların içerisinde tıpkı diğer yağlar gibi kullanılabilir. Yemeklerin içerisinde kullanılırken hindistan cevizi yağı az miktarda kullanılmalı, tüketiminde kesinlikle aşırıya kaçılmamalıdır. Ayrıca bilinen ve güvenilir markaların ürünleri tercih edilmeli, yalnızca bakım amaçlı olmayıp tüketilebilir nitelikte olan hindistan cevizi yağları alınmalıdır. Hindistan cevizi yağı tüketmek isteyip herhangi bir sağlık sorunu olan kişiler tüketime başlanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Bunların yanı sıra hindistan cevizi yağı cilt üzerine, tırnaklara uygulama gibi yöntemlerle bakım amacıyla da kullanılabilir. Özellikle hindistan cevizi yağı saça faydaları nedeniyle saç maskelerinin içerisinde sıklıkla yer alır. Bununla birlikte tek başına veya farklı sağlıklı bitkisel yağlarla karıştırılarak da saç maskesi şeklinde kullanılabilir. Hindistan cevizi cilde faydaları ile uzun yıllardır bilinen ve kullanılan bir doğal üründür. Özellikle cildin nemlendirilmesi ve yumuşak, canlı bir görünüme kavuşması için hindistan cevizi yağı içerikli doğal kozmetik ürünlerinden yararlanılabilir. Hindistan cevizi yağı yüze faydaları haricinde tüm vücut için tercih edilebilen bir bakım ürünüdür. Çatlakların önlenmesi, cildin yumuşatılması ve nemlendirilmesi üzerinde de oldukça etkilidir.

Eğer siz de cilt, tırnak veya saç bakımı yapmak veya yemeklerinize katmak için hindistan cevizi yağı kullanmak istiyorsanız bilinen ve güvenilen markaların, gıda veya sağlık otoritelerince onaylanmış ürünleri arasından seçim yapınız. Bununla birlikte sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize önem vererek, düzenli olarak sağlık kontrollerinizi yaptırarak çok daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı besin değerleri

Hindistan cevizi yağı, topikal uygulamanın yanı sıra tüketilebilen bir tür doymuş yağ olan orta zincirli trigliseritlerden zengin, bitkisel bir yağdır.

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı besin değerleri:

Kalori 121

Protein 0 gram (g)

Yağ 13,5 gr

Doymuş yağ 11,2 g

Hindistancevizi yağı %83 doymuş yağdan(11.2gr) oluşur ve bu nedenle ABD Tarım Bakanlığı'nın MyPlate yönergelerinde , doymuş yağ oranı %14 (1.4 gr) olan zeytinyağına kıyasla daha az sağlıklı bir yağ olarak listelenir. Kalp sağlığı için, günde 2.000 kalori tüketen ortalama bir kişinin doymuş yağ alımını 13 g ile sınırlamasını önermektedir. Bu nedenle kilo verme konusunda da ün kazanan Hindistan cevizi yağı tüketimi konusunda ölçülü ve dikkatli olmakta fayda var.