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Aktüel Hindi kestikten sonra bıçağın üzerine düşen adam hayatını kaybetti
Aktüel

Hindi kestikten sonra bıçağın üzerine düşen adam hayatını kaybetti

Malatya'da hindi kestikten sonra bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan 62 yaşındaki Mustafa Dinçer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 20:36:00 -
Hindi kestikten sonra bıçağın üzerine düşen adam hayatını kaybetti

Malatya'da hindi kestikten sonra bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan 62 yaşındaki Mustafa Dinçer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dinçer, Adana'da bulunan çocuklarına götürmek için komşusu ile bahçede hindi kestikten sonra demir bir kancaya takılarak elindeki bıçağın üzerine düştü.

Bıçağın göğsüne saplanması sonucu yaralanan şahıs bıçağı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra gittiği evinde kanaması devam edince yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Mustafa Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Dinçer'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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