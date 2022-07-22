Hıncal Uluç'un sağlık durumunu Donat anlattı

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, geçen hafta yoğun bakıma kaldırılan köşe komşusu Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Donat, Uluç’un uyandırma işleminin başladığını kaydetti.

Donat yazısında, “Yazımızı yazarken... Son dakika haberi... Doktorlar kararlarını verdiler: Hıncal Uluç'un bağlı olduğu makine... Uyandırmaya ayarlandı. Dün öğle sonu... ‘Uyandırma işlemi’ başladı. Süreç... Yavaş işleyecek... Ağır ağır. Ve... Pazartesi günü, Hıncal tamamen uyandırılmış olacak.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili bilgi veren yakın dostu Sami Çölgeçen, "Biraz önce doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu.

Akciğerinde de sorun yaşayan Hıncal Uluç'a, kan zehirlenmesi sıkıntısı nedeniyle de yoğun bakım tedavisi uygulandığı aktarılmıştı.

Uluç, 10 Temmuz'da entübe edilmişti.