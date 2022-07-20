  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl?
Gündem

Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl?

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 02:00:00 -
Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Hıncal Uluç’un tedavisine devam eden doktorlarından ve hastane yetkililerinden haber var.

tv100.com’dan Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; bir süredir Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgisi geldi.

Hıncal Uluç'un tedavisini yürüten doktorlarından alınan bilgiye göre enfeksiyon değerleri düşen Uluç’un akciğer solunumunun rahatlaması için cihaza bağlandığı öğrenildi.

Durumu şu anda stabil

Doktorlar, karnından beslenmeye devam edilen Hıncal Uluç'un akciğerlerinin rahatlaması ve makina olmadan solunumunu gerçekleştirmesi için uğraş verdikleri belirtildi. Doktorlar, Uluç'un sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23