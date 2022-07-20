Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Hıncal Uluç’un tedavisine devam eden doktorlarından ve hastane yetkililerinden haber var.

tv100.com’dan Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; bir süredir Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgisi geldi.

Hıncal Uluç'un tedavisini yürüten doktorlarından alınan bilgiye göre enfeksiyon değerleri düşen Uluç’un akciğer solunumunun rahatlaması için cihaza bağlandığı öğrenildi.

Durumu şu anda stabil

Doktorlar, karnından beslenmeye devam edilen Hıncal Uluç'un akciğerlerinin rahatlaması ve makina olmadan solunumunu gerçekleştirmesi için uğraş verdikleri belirtildi. Doktorlar, Uluç'un sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ifade etti.