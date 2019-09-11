0553 313 94 23

Hıncal Uluç’tan Fikret Orman’a sert eleştiri! Cumhurbaşkanı 'Bu sahanın hali ne' diye sorar diye mi korktu

Spor camiasına yıllarını veren Hıncal Uluç, Andorra-Türkiye maçının oynandığı Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın zemini sebebiyle Fikret Ormanı eleştirdi. Uluç, Orman'ın Vodafone Park için, 'Bu stadı ben yaptım' dediğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'O mu yapmış' diye terslenen Fikret Orman, Cumhurbaşkanı'nın konuk olduğu Andorra maçında nerdeydi?" diye sordu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:41
Hıncal Uluç’tan Fikret Orman’a sert eleştiri! Cumhurbaşkanı 'Bu sahanın hali ne' diye sorar diye mi korktu

Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ın bu sezonki kötü zemini, A Milli Takım'ın Andorra maçında da değişmedi.

İlk olarak Chelsea ve Liverpool arasında oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesinde gündeme gelen stadın zemini, Beşiktaş’ın iki lig maçında da dikkatlerden kaçmamıştı.

Türkiye - Andorra mücadelesinde ise zemin, dakikalar geçtikçe daha da yıprandı ve oldukça kötü bir hale geldi.

Sabah yazarı Uluç, bugünkü köşe yazısında Andorra-Türkiye maçının oynandığı Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı ve Kulüp Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi.

Uluç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Devletim bu stadı karşılıksız Beşiktaş Kulübü'ne armağan etti. Metre kareye vurursanız, dünyanın en pahalı stat arazisi. Dolmabahçe Sarayı yanında denize nazır bu araziyi satışa çıkarsalar, İstanbul'un kaç bin sorununu çözecek finansman sağlanırdı, öylesi pahalı.

'Bu stadı ben yaptım' diye övünürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'O mu yapmış' diye terslenen Fikret Orman, Cumhurbaşkanı'nın konuk olduğu Andorra maçında nerdeydi?

Ev sahibi olarak karşıladı, ağırladı da, ben mi görmedim? TRT mi bilinçli olarak göstermedi yoksa? Futbolu iyi bilen, bu konuda hiç kül yutmaz Cumhurbaşkanı 'Bu sahanın hali ne' diye sorar diye mi korktu, kayboldu, yoksa?

'Erkekliğin dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemek olabilir'

'Erkekliğin dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemek' mi dedi yoksa? İşte bu olabilir.

Çünkü, bütün yaz boyu, magazin sayfalarında onun erkekliğini kanıtlayan fotoğraflar gördük, hep. Sporsuz ve futbolsuz resimler.

Dünyanın transferi yapılır ve taraftar artık Şampiyonluk beklerken, iyi futbol için iyi saha gerektiğini bilen bir başkan, hiç değilse telefon edip sormaz mı, 'Çimler ne oluyor' diye.. O bitmez tükenmez Mavi (Aslında çok renkli) Turlarına bir gün ara verip, İstanbul'a, ona emanet milletin ve Şampiyon Adayı kulübünün çim sahasını kontrole gelmez mi, Beşiktaş Başkanı?

Galatasaray Başkanı, ışıklar içinde yatsın Ali Uras doktoru hatırlarım, 80'li yıllarda.. Elinde hortum çimleri suluyordu.. Çim sulayan Doktor Galatasaray Başkanı.. Mavi sularda keyif çatan Çapkın Beşiktaş Başkanı..

Lig başlayalı üç hafta olmuş. Bu saatten sonra saha bakıma alınmaz. Her hafta daha kötüye gider. Peki bunun hesabını Beşiktaş adına, millet adına Orman'dan soracak kişi, kurum yok mu? Bu ülkede Orman Yasaları mı geçerli?"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:41
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Vodafone Park
  4. A Milli Takım
  5. Andorra
  6. Türkiye - Andorra mücadelesi
  7. UEFA Süper Kupa
  8. Chelsea
  9. Liverpool
  10. Fikret Orman
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. Ali Uras

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’da yanlış kanser tanısı alarmı
    1. Almanya’da yanlış kanser tanısı alarmı
    2. Brooklyn piskoposluğuna çocuk..
    3. Dursun Özbek: “Ben Galatasaray’ı..
    4. Uzmanlardan sağlıklı beslenme..
    5. Kreş öğretmenlerine İlkyardım eğitimi
    6. ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi
    7. Selzede vatandaşlara İnegöl esnafından..
    8. Ünal Aysal’a icra şoku
    9. Kaymakam ve başkandan iş birliği..
    10. DAKA İran masasından yeni yayın: şehir..
    11. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek?..
    12. GAP idaresi ile belediye arasında yeni..
    13. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    14. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    15. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    16. Bulancak İskelesi’nde intihar
    17. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    18. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    19. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    20. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    21. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    22. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    23. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    24. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    25. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    26. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    27. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    28. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    29. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    30. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...