Hıncal Uluç’tan Fikret Orman’a sert eleştiri! Cumhurbaşkanı 'Bu sahanın hali ne' diye sorar diye mi korktu

Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ın bu sezonki kötü zemini, A Milli Takım'ın Andorra maçında da değişmedi.

İlk olarak Chelsea ve Liverpool arasında oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesinde gündeme gelen stadın zemini, Beşiktaş’ın iki lig maçında da dikkatlerden kaçmamıştı.

Türkiye - Andorra mücadelesinde ise zemin, dakikalar geçtikçe daha da yıprandı ve oldukça kötü bir hale geldi.

Sabah yazarı Uluç, bugünkü köşe yazısında Andorra-Türkiye maçının oynandığı Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı ve Kulüp Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi.

Uluç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Devletim bu stadı karşılıksız Beşiktaş Kulübü'ne armağan etti. Metre kareye vurursanız, dünyanın en pahalı stat arazisi. Dolmabahçe Sarayı yanında denize nazır bu araziyi satışa çıkarsalar, İstanbul'un kaç bin sorununu çözecek finansman sağlanırdı, öylesi pahalı.

'Bu stadı ben yaptım' diye övünürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'O mu yapmış' diye terslenen Fikret Orman, Cumhurbaşkanı'nın konuk olduğu Andorra maçında nerdeydi?

Ev sahibi olarak karşıladı, ağırladı da, ben mi görmedim? TRT mi bilinçli olarak göstermedi yoksa? Futbolu iyi bilen, bu konuda hiç kül yutmaz Cumhurbaşkanı 'Bu sahanın hali ne' diye sorar diye mi korktu, kayboldu, yoksa?

'Erkekliğin dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemek olabilir'

'Erkekliğin dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemek' mi dedi yoksa? İşte bu olabilir.

Çünkü, bütün yaz boyu, magazin sayfalarında onun erkekliğini kanıtlayan fotoğraflar gördük, hep. Sporsuz ve futbolsuz resimler.

Dünyanın transferi yapılır ve taraftar artık Şampiyonluk beklerken, iyi futbol için iyi saha gerektiğini bilen bir başkan, hiç değilse telefon edip sormaz mı, 'Çimler ne oluyor' diye.. O bitmez tükenmez Mavi (Aslında çok renkli) Turlarına bir gün ara verip, İstanbul'a, ona emanet milletin ve Şampiyon Adayı kulübünün çim sahasını kontrole gelmez mi, Beşiktaş Başkanı?

Galatasaray Başkanı, ışıklar içinde yatsın Ali Uras doktoru hatırlarım, 80'li yıllarda.. Elinde hortum çimleri suluyordu.. Çim sulayan Doktor Galatasaray Başkanı.. Mavi sularda keyif çatan Çapkın Beşiktaş Başkanı..

Lig başlayalı üç hafta olmuş. Bu saatten sonra saha bakıma alınmaz. Her hafta daha kötüye gider. Peki bunun hesabını Beşiktaş adına, millet adına Orman'dan soracak kişi, kurum yok mu? Bu ülkede Orman Yasaları mı geçerli?"