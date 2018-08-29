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Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum: 6-0 kazanan Galatasaray 6 paralık top oynadı mı diye soran yok

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçını yorumladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 01:48
Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum: 6-0 kazanan Galatasaray 6 paralık top oynadı mı diye soran yok

Hıncal Uluç, A Spor'da 90 A programında gündemi değerlendirdi. 

Kazanan daima haklıdır. Gazetelerde yağlandıra bağlandıra anlatanlar da, mırın kırın da var. 6-0 kazanan Galatasaray 6 paralık top oynadı mı diye soran yok. Birince gol 37. dakikada karambolden geliyor.

Dünyanın en pahalı adamları golcüler. Galatasaray Gomis’i De Souza’nın yarı fiyatına sattı. Eren Derdiyok’tan iyi stoper olur. Çok güzel toplar çıkarıyor 18’in içinde..Keşke Maicon’u da satsalar. Elinde iki milli takım stoperi var. Ahmet ve Serdar.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 01:48
  1. Hıncal Uluç
  2. Galatasaray
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Burak Yılmaz

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