Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum: 6-0 kazanan Galatasaray 6 paralık top oynadı mı diye soran yok

Dünyanın en pahalı adamları golcüler. Galatasaray Gomis’i De Souza’nın yarı fiyatına sattı. Eren Derdiyok’tan iyi stoper olur. Çok güzel toplar çıkarıyor 18’in içinde..Keşke Maicon’u da satsalar. Elinde iki milli takım stoperi var. Ahmet ve Serdar.