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Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a sert sözler: Darmadağın etti takımı

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasını yorumlarken siyah beyazlı ekibin başkanı Fikret Ormanı'da sert sözlerle eleştirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 03:07
Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a sert sözler: Darmadağın etti takımı

Süper Lig 16. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından Hıncal Uluç, A Spor'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı sert bir dille eleştirdi.

"Darmadağın etti takımı''

Şenol Güneş, Trabzonspor'u kendi sahasında dahi yenecek bir takımı sahaya çıkarmayı düşünemedi. Neden düşünemedi? Onun da sebepleri var. Beşiktaş kaynıyor. Fikret Orman bir yanda, Şenol Güneş bir yanda. Fikret Orman, Şenol Güneş'in canına okumak için her şeyi yapıyor. Darmadağın etti takımı. Ekonomik falan geçiniz efendim.

Kimleri sattı Fikret Orman. Beşiktaş'ın iskeletini sattı. Takım her sene değişti. Bunun üzerinde duran yok. Trabzonspor ilk yarıda maçı bitirebilirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 03:07
  1. Hıncal Uluç
  2. Fikret Orman
  3. Şenol Güneş
  4. Beşiktaş
  5. Trabzonspor

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