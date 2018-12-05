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Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu: Fatih Terim mazeretler üretiyor

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 03:10
Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu: Fatih Terim mazeretler üretiyor

Süper Lig 14. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini Hıncal Uluç A Spor'da yorumladı.

''Fatih Terim mazeretler üretiyor''

Şenol Güneş ile Fatih Terim arasında puan kaybetme yarışı yapıldı. Bu yarışı Fatih Terim kazandı. Kötü bir derbiydi. Galatasaray futbol oynamıyor ve Fatih Terim mazeretler üretiyor. Ya Şenol Güneş? Bu Galatasaray'ın farkına varsaydı 5'lik yapardı. Ancak Şenol Güneş de gidip domine ettiği ilk yarının ardından Güven'in yerine Atiba'yı oyuna alıyor. Korkuyorsun derim. Özgüven değil bu.

Tüm bunlara rağmen Şenol Güneş'i takdir ettiği yanı şu: Fatih Terim'den kat kat üstün olduğu yanı var. Güven ve Dorukhan gibi gençleri oynatıyor. Galatasaray'da Ozan var ama şu takımda Celil, Yunus neden oynamıyor?

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:10
  1. Hıncal Uluç
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim
  5. Şenol Güneş

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